موعد مباراة الوحدات والسد الإياب في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يلتقي الوحدات مع نظيره السد في مباراة هامة بملعب الأمير فيصل بن فهد للرياض تقام لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

النادي القطري منذ أيام قليلة تمكن من إلحاق الهزيمة بنظيره الأردني بثلاثية لهدف، ويسعى لتكرار النتيجة في سبيل مواصلة السعيّ للتأهل إلى ثمن النهائي.

السد يأتي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن فولاد والنصر صاحبي المقدمة، فيما يتذيل الوحدات ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الوحدات والسد والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الوحدات والسد هو يوم الجمعة الموافق 23 أبريل 2021، الموافق 11 رمضان 1442 هجريًا، بملعب الأمير فيصل بن فهد.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت قطر والأردن، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

لم تعلن أي قناة عربية حتى الآن حصولها على حقوق بث دوري أبطال آسيا عبر شاشتها.

لكن، ستقوم شركة الرياضة السعودية ببث مباريات دوري أبطال آسيا من خلال منصتها على الإنترنت GSA، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام.

من المتوقع أن يبدأ المدرب عبد الله أبو زمع بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-1-4-1

أحمد عبد الستار

أحمد هيكل - يزن أبو العرب - طارق خطاب - عبد الله نصيب

فادي عوض

أحمد زريق - خالد عصام - أحمد سمير - إبراهيم الجوابرة

عبد العزيز ندياي

من المتوقع أن يعتمد المدرب تشافي هيرنانديز على التشكيل الآتي:

