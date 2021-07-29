موعد مباراة الهلال وهيرتا برلين الودية والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال وهيرتا برلين الودية ضمن معسكر الزعيم المقام في النمسا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستعد الهلال لمواصلة مبارياته التدريبية استعدادًا للموسم الجديد، وسيلعب أمام هيرتا برلين، ضمن معسكر الفريق المقام في النمسا.

وفي معسكر الزعيم، لعب مباراتين الأولى كانت أمام زيليزنيكار بانسيفو وفيها فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ولعب أمام إليريا يوم الأحد الماضي وفاز بثلاثية دون رد.

ومن المنتظر أن تقام المباراة، على ملعب سيبودين، والذي استضاف آخر مباراتين للزعيم في النمسا.

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وفي التقرير التالي، سنتعرف على موعد مباراة الهلال وهيرتا برلين والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الهلال وهيرتا برلين؟

موعد مباراة الهلال وهيرتا برلين، هو الجمعة 30 يوليو 2021، على ملعب سيبودين في النمسا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وهيرتا برلين؟

لا توجد أي قناة في الشرق الأوسط ناقلة لمباراة الزعيم الودية أمام الفريق الألماني، ولكن يمكن متابعتها عبر موقع جول عن طريق خدمة البث المباشر والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الهلال - هيرتا برلين الجمعة 30 يوليو 2021،

19:00 السعودية، 18:00 مصر لا يوجد سيبودين

التشكيل المتوقع للهلال



التشكيل| 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

محمد البريك – علي آل بليهي – جانج هيو سو – ناصر الدوسري

محمد الجحفلي – عبد الله عطيف

لوسيانو فييتو – هتان باهبري – موسى ماريجا

بافيتيمبي جوميس