موعد مباراة الهلال ولايبزيج الودية والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال ولايبزيج الودية ضمن معسكر الزعيم المقام في النمسا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستعد الهلال لمواصلة مبارياته التدريبية استعدادًا للموسم الجديد، وسيلعب أمام لايبزيج، ضمن معسكر الفريق المقام في النمسا.

وفي معسكر الزعيم، لعب ثلاث مباريات الأولى كانت أمام جيليزنيشار بانتشيفو وفيها فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ولعب أمام إليريا يوم الأحد الماضي وفاز بثلاثية دون رد، وخسر بالأمس أمام هيرتا برلين بثلاثة أهداف لهدفين.

ومن المنتظر أن تقام المباراة، على ملعب سيبودين، والذي استضاف آخر مباراتين للزعيم في النمسا.

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وفي التقرير التالي، سنتعرف على موعد مباراة الهلال ولايبزيج والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الهلال ولايبزيج؟

موعد مباراة الهلال وهيرتا برلين، هو السبت 31 يوليو 2021، على ملعب سيبودين في النمسا.

وتقرر أن تقام المباراة على شوطين مدة كل شوط نصف ساعة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال ولايبزيج؟

لا توجد أي قناة في الشرق الأوسط ناقلة لمباراة الزعيم الودية أمام الفريق الألماني، ولكن يمكن متابعتها عبر موقع جول عن طريق خدمة البث المباشر والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الهلال - لايبزيج الجمعة 30 يوليو 2021، لا يوجد سيبودين

التشكيل المتوقع للهلال



التشكيل| 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

محمد البريك – علي آل بليهي – جانج هيون سو – ناصر الدوسري

محمد الجحفلي – عبد الله عطيف

لوسيانو فييتو – هتان باهبري – موسى ماريجا

بافيتمبي جوميس