موعد مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض 2024، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الهلال والنصر في الجولة الثالثة من كأس موسم الرياض 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب "المملكة آرينا"، مباراة هامة وقوية من قمم الكرة السعودية، والتي ستجمع الهلال والنصر، في الجولة الثالثة والأخيرة من كأس موسم الرياض 2024.

ويلعب الهلال والنصر، في بطولة كأس موسم الرياض 2024، التي تستضيفها السعودية بنظام البطولة المجمعة، ومعهم فريق إنتر ميامي الأمريكي.

ويسعى الهلال والنصر للخروج بنقاط المباراة كاملة، لتحقيق اللقب الغالي، إذ نجح الهلال في الفوز على إنتر ميامي في الجولة الأولى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بينما فاز النصر على الفريق الأمريكي بستة أهداف نظيفة.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض 2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض 2024؟

موعد مباراة الهلال والنصر، في الجولة الثالثة من كأس موسم الرياض 2024، هو الخميس 8 فبراير 2024 على ملعب المملكة آرينا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض 2024؟

سوف يتم نقل مباراة الهلال والنصر ميامي في كأس موسم الرياض 2024 عبر قناة beIN Sports، كما يمكن أيضًا متابعة المباراة عبر قنوات SSC السعودية.

كشف تشاهد مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض 2024 عبر الإنترنت؟

ولهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة، على القناة الرسمية لـ beIN Sports عبر موقع يوتيوب.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الهلال - النصر الخميس 8 فبراير 2024،

21:00 السعودية، 20:00 مصر beIN Sports HD

SSC المملكة آرينا

ما تاريخ مواجهات الهلال والنصر في البطولات المختلفة؟

سبق وأن تواجه الهلال مع النصر في 174 مباراة بمختلف البطولات الرسمية وكانت الغلبة للهلال في 68 مرة، بينما فاز النصر في 61 مباراة، وحسم التعادل ديربي الرياض 43 مرة.

كما سبق وأن التقى الفريقان في 7 مباريات ودية، نجح النصر في الفوز باثنين منهم، وفاز الهلال في ثلاثة، وانتهت مباراتين بالتعادل.

البطولة عدد المباريات عدد مرات فوز الهلال عدد مرات فوز النصر التعادل الدوري السعودي 117 43 42 32 كأس الملك 19 10 5 4 كأس ولي العهد 11 8 3 0 كأس الاتحاد 23 6 9 8 كأس السوبر 2 1 1 0 دوري أبطال آسيا 1 1 0 0 كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 1 0 1 0 مباريات ودية 7 3 2 2

ما إصابات الهلال قبل مواجهة النصر في كأس موسم الرياض؟

سيغيب نيمار لاعب الهلال عن مواجهة النصر المرتقبة بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي منذ بداية الموسم، ولم يتعافى منه حتى الآن.

ما إصابات النصر قبل مواجهة الهلال في كأس موسم الرياض؟

تعرض دافيد أوسبينا حارس مرمى العالمي إلى إصابة في مباراة النصر الأخيرة أمام إنتر ميامي، وستكون مشاركته في الديربي في محل شك، بينما غاب رونالدو عن مباراة إنتر ميامي بسبب الإصابة أيضًا.