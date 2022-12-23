موعد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر والهلال في الجولة العاشرة لمنافسات موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب مرسول بارك، قمة الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، والتي تجمع بين النصر والهلال في ديربي الرياض.

النصر في المباراة الماضية، نجح في تحقيق فوزًا عريضًا على حساب الرائد بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة التاسعة، ويدخل المباراة وعينه على نقاط المباراة كاملة، لمواصلة الانتصارات والتربع على صدارة الترتيب، بعد وصوله إلى النقطة 22.

أما الهلال الذي فاز على الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف، وصل إلى النقطة 20 في المركز الثالث، حاله لا يختلف كثيرًا عن النصر، فهو يريد الحصول على نقاط المباراة كاملة لخطف صدارة الترتيب من العالمي.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة النصر القادمة أمام الهلال في الدوري السعودي 2022-2023 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23 هو الإثنين 26 ديسمبر 2022، على ملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر.

Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك مشاهدة مباراة النصر والهلال عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - الهلال الإثنين 26 ديسمبر 2022،

20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC،

شاهد VIP مرسول بارك

ما هو تاريخ مواجهات النصر والهلال في البطولات المختلفة؟

سبق وأن التقى الهلال أمام النصر من قبل في 115 مباراة بالدوري، نجح كل فريق في الفوز بـ 42 مباراة، وانتهت 31 مباراة بينهما بالتعادل.

البطولة عدد المباريات عدد مرات فوز الهلال عدد مرات فوز النصر التعادل الدوري السعودي 115 42 42 31 كأس الملك 20 11 5 4 كأس ولي العهد 11 8 3 0 كأس الاتحاد 23 6 9 8 كأس السوبر 2 1 1 0 دوري أبطال آسيا 1 1 0 0

Shahid