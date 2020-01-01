موعد مباراة الهلال والفتح في كأس الملك والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال أمام الفتح في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والمقرر لها على ملعب الملك فهد الدولي، والقنوات الناقلة..

يستعد الهلال للدفاع عن لقبه، ويستقبل الفتح يوم الخميس المقبل بملعب الملك فهد، في إطار دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعانى الهلال من هزيمة مفاجئة في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عندما خسر في اللحظات الأخيرة على يد الوحدة بهدفين لهدف، بأول هزيمة له بالموسم الجديد.

الفتح من جهة أخرى ليس في أفضل أحواله أبدًا، إذ تلقى ثلاث خسائر في آخر ثلاث مباريات بالدوري، ليتراجع إلى المركز الحادي عشر برصيد عشر نقاط فقط.

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في كل الأحوال، كتيبة رازفان لوشيسكو لديها هدف واضح وهو الحفاظ على لقبها التي كسبته على حساب النصر الموسم الماضي، بينما يحلم الفتح بمفاجأة وتكرار ما فعله الوحدة منذ أيام قليلة.

في هذا التقرير من جول نتعرف معًا على موعد مباراة الهلال والفتح وما هي القنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الهلال والفتح؟

موعد مباراة الهلال والفتح هو الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020، الموافق 2 جمادى الأول 1442 هجريًا، بملعب الملك فهد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية في المباراة في تمام الساعة 17:40 بتوقيت السعودية، 16:40 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح؟

يُنقل كأس خادم الحرمين الشريفين بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

متابعو النسخة العربية من موقع جول سيكونوا على موعد مع متابعة مباراة الهلال والفتح مباشرةً ولحظة بلحظة من خلال خدمة البث المباشر، والتي ستنطلق قبل بدايتها بحوالي نصف ساعة.