موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الشباب ضد الهلال في الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-21، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

سيكون عشاق الكرة السعودية على موعد مع مباراة قوية في الجولة 26 من بطولة الدوري بين الهلال والشباب، وذلك في ملعب نادي الشباب.

خسر الزعيم في آخر مبارياته في الدوري السعودي من نادي الاتحاد، لكنه حافظ على الصدارة برصيد 48 نقطة، أما الشباب فقد فاز في الجولة الماضية على نادي الباطن، وتساوى في النقاط مع الأزرق، لكنه في المركز الثاني بفارق الأهداف.

مباراة قوية ومنتظرة بين الفريقين، وقد تحسم بشكلٍ كبير الفائز بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم، خاصةً مع اقتراب الدوري من نهايته.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نستعرض معكم موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الشباب والهلال؟

موعد مباراة الهلال والشباب هو يوم الجمعة 7 مايو 2021 ميلاديًا، الموافق 25 رمضان 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة 8:40 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب؟

تمتلك شبكة قنوات السعودية الرياضية، حقوق إذاعة مباريات الدوري السعودي، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة عبر شاشتها.

وإن لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الهلال والشباب.