موعد مباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال أمام الباطن في الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بملعب نادي الباطن، وما هي القنوات الناقلة؟

يفتح ملعب نادي الباطن أبوابه لاحتضان مباراة قوية تجمع بين الباطن أمام الهلال، وذلك لحساب الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تذبذب واضح يعيشه الهلال في الآونة الأخيرة بعد التعادل مع الشباب ووجود فرصة لفقدانه الصدارة، وهو التعثر الثاني على التوالي بعد التعادل مع الاتحاد قبلها بجولة.

تحتل كتيبة رازفان لوشيسكو الصدارة بـ22 نقطة حاليًا وبفارق ثلاث نقاط فقط عن الوصيف الأهلي لحين خوضه مباراة هذه الجولة، لذلك فمباراة الباطن لن تقبل القسمة على اثنين لعدم الابتعاد عن المركز الأول.

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في الوقت نفسه فإن أصحاب الأرض لديهم 11 نقطة في المركز الحادي عشر، ولم يستطع الفوز في آخر ثلاث مباريات، حيث تلقى ثلاث هزائم متتالية آخرهم على يد الاتحاد بهدفين لهدف.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الهلال والباطن وما هي القنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الهلال والباطن؟

موعد مباراة الهلال والباطن هو الجمعة الموافق 8 يناير 2021، الموافق 24 جمادى الأول 1442 هجريًا، بملعب نادي الباطن.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة والثلث عصرًا بتوقيت السعودية، الثانية والثلث بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والباطن؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة الهلال والباطن عبر شاشتها كالعادة..

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.