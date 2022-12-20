موعد مباراة الهلال والاتفاق في كأس الملك 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الاتفاق في دور الستة عشر من بطولة كأس الملك لموسم 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد، مباراة هامة وقوية تجمع بين الهلال، والاتفاق، والتي تقام ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الملك 2022-23.

الهلال فاز على الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف في آخر مبارياته بالدوري السعودي ويطمح للبناء على هذه النتيجة الرائعة.

أما الاتفاق فقد تعادل سلبيًا أمام ضمك في آخر مبارياته بالدوري السعودي، ويعمل على تحقيق المفاجأة والفوز على الهلال في كأس الملك.

والآن نتعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الاتفاق والتي تقام ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الملك 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الهلال والاتفاق في كأس الملك 2022-23؟

موعد مباراة الهلال والاتفاق في دور الستة عشر من كأس الملك 2022-23 هو يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 في ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة البداية في السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.

Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في كأس الملك 2022-23؟

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في كأس الملك هي قنوات SSC، والتي تم تدشينها مطلع الموسم وحصلت على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية. يمكنك أيضًا المشاهدة عبر الإنترنت من خلال شاهد، كذلك ستتيح النسخة العربية من جول تغطية مباشرة لأهم مباريات كأس الملك.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الاتفاق الأربعاء 21 ديسمبر 2022،

18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC

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التشكيل المتوقع للهلال

من المتوقع أن يبدأ رامون دياز المدير الفني لنادي الهلال المباراة بالتشكيل التالي..

التشكيل: 4-4-2

عبد الله المعيوف

سعود عبد الحميد - يانج هيون سوو - محمد جحفلي - ناصر الدوسري

أندريه كاريو - جوستافو كوييار - لوسيانو فييتو - محمد كنو

صالح الشهري - أوديون إيجالو

التشكيل المتوقع للاتفاق

من المتوقع أن يبدأ باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الاتفاق المباراة بالتشكيل التالي..

التشكيل: 5-3-2

باولو فيكتور

سعيد المولد - سعد الموسى - مارسيل تيسراند - عبد الله الخطيب - عبد الرحمن العبيد

فهد الدوسري - أحمد الغامدي - بيرات أوزديمير

نعيم سليتي - زوران توسيتش

Shahid