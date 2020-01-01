موعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة أمام الاتحاد في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بملعب الملك فهد، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد عشاق ومحبو كرة القدم العربية إلى كلاسيكو السعودية التاريخي يجمع بين الهلال أمام الاتحاد بملعب الملك فهد الدولي يوم السبت المقبل، وذلك لحساب الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال استعاد توازنه مرة أخرى بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري والكأس، حيث تمكن في الجولة الماضية من الانتصار على القادسية والاستمرار في صدارة ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة.

أما الاتحاد فهو في أفضل أحواله على الإطلاق، فمع بلوغه لربع نهائي كأس الملك، يعيش حالة طيبة للغاية على صعيد الدوري تتجلى في وجوده بالمرتبة الرابعة برصيد 13 نقطة قبل خوضه لمباراة الجولة التاسعة.

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منذ مدة لم يكن الكلاسيكو السعودي متوازنًا لهذه الدرجة، فإما كان العميد يُعاني أو الزعيم في أزمة، بينما الآن يبدو أن الطرفين في أفضل فتراتهم، ما يؤكد أن المباراة بينهما ستكون مثيرة كما كانت العادة دائمًا.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الهلال والاتحاد وما هي القنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الهلال والاتحاد؟

يلتقي الهلال مع الاتحاد مساء السبت الموافق 26 ديسمبر 2020، الموافق 11 جمادى الأول 1442 هجريًا، بملعب الملك فهد الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت السعودية، السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة الهلال والاتحاد عبر شاشتها كالعادة..

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.