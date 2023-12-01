موعد مباراة الهلال القادمة في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة أمام ناساجي في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-24 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف الهلال، نظيره ناساجي، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2023-2024.

وأسفرت القرعة عن وقوع الهلال في المجموعة الرابعة من البطولة، بجانب نساجي مازندران الإيراني، مومباي سيتي الهندي، ونافباخور الأوزبكي.

وسقط الهلال، في فخ التعادل في الجولة الأولى أمام نافباخور، بهدف لمثله بينما فاز على نساجي بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية، وفاز على موبابي في الجولة الثالثة بستة أهداف دون رد، ثم عاد وكرر الفوز على الفريق الهندي بهدفين دون رد الجولة الرابعة، قبل أن يفوز على نافباخور في الجولة الخامسة، ويطمح لنهاية المجموعات بانتصار يعزز صدارته للمجموعة على حساب ناساجي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة الهلال وناساجي في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الهلال وناساجي في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة الهلال وناساجي، في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024، هو الإثنين 4 ديسمبر 2023، على مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وناساجي في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي حصلت على حقوق إذاعة مباريات دوري روشن السعودي والبطولات الآسيوية داخل المملكة.

كما يمكن المتابعة عبر قنوات beIN AFC خارج الأراضي السعودية، بينما تنقل قنوات أبوظبي الرياضية البطولة داخل الإمارات.