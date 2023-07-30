موعد مباراة الهلال والوداد في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال ضد الوداد في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة..

يختتم الهلال السعودي مشواره في دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، وذلك حين يواجه الوداد المغربي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أبها.

الهلال والوداد يلعبان لحساب المجموعة الثانية في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، والتي تضم إلى جانبهما فريقي السد القطري وأهلي طرابلس الليبي.

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وافتتح الهلال مشواره في البطولة، بتعادل سلبي أمام أهلي طرابلس، قبل أن يخسر في الجولة الثانية أمام السد بنتيجة 3-2، ليصبح موقف "الزعيم" معقدًا للغاية في البطولة، حيث يتذيل ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة، ويحتاج إلى الفوز على الوداد من أجل حجز واحدة من بطاقتي التأهل إلى ربع النهائي.

أما الوداد، فقد تعادل سلبيًا أمام السد في الجولة الأولى، ثم تعادل أمام أهلي طرابلس بهدف لكل منهما، ليجمع نقطتين في المركز الثالث في المجموعة، ويحتاج إلى الفوز على الهلال من أجل ضمان التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم موعد مباراة الهلال القادمة أمام الوداد في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الهلال والوداد في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

موعد مباراة الهلال والوداد في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 هو يوم الأربعاء 2 أغسطس 2023، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بمدينة أبها.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوداد في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

تذاع مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 حصريًا عبر قنوات SSC بعدما نجحت الشبكة السعودية في الحصول على حق إذاعة مباريات البطولة، وبالتأكيد ستجد مباراة الهلال الوداد على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الهلال - الوداد الأربعاء 2 أغسطس 2023،

16:00 مصر والسعودية SSC مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

تشكيل الهلال المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

عبد الله المعيوف

ناصر الدوسري - خاليدو كوليبالي - علي آل بليهي - سعود عبد الحميد

مصعب الجوير - روبين نيفيش - أندريه كاريلو

ميشايل - عبد الله الحمدان - سالم الدوسري

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