موعد مباراة الهلال القادمة ضد الشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

⚽ بعد هدف بافتيمبي جوميز في الوحدة. 🔝 الهلال أصبح أول نادي في تاريخ الدوري السعودي يحرز 70 هدفًا في موسمٍ واحد. 💫 موسم استثنائي للزعيم. #الهلال #الدوري_السعودي_للمحترفين #النصر #الأهلي #الاتحاد #جوميز

