موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

SHAHID

سيكون الهلال على موعد مع مواجهة قوية ضد الفتح ضمن مباريات الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

يدخل الهلال المباراة وعينه على مصالحة أنصاره بعد مغادرة دوري أبطال آسيا من نصف النهائي بالهزيمة من العين 5-4 في مجموع المباراتين بتصف النهائي..

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 ضد الفتح والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الجمعة 26 أبريل 2024 على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الفتح الجمعة 26 أبريل 2024

18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC المملكة أرينا

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