موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

سيكون الهلال على موعد مع مواجهة قوية ضد التعاون ضمن مباريات الجولة 30 من دوري روشن السعودي 2023-2024.
يدخل الهلال المباراة منتشيًا بتحقيق الفوز 2-1 في كأس الملك السعودي على الاتحاد والتأهل إلى النهائي.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 ضد التعاون والقنوات الناقلة..
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب
المباراة التالية
ما موعد مباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟
موعد مباراة التعاون والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الجمعة 3 مايو 2024 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت السعودية ومصر.
ما القنوات الناقلة لمباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟
تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة التعاون والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.
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|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|التعاون - الهلال
|الجمعة 3 مايو2024
18:00 مصر
|SSC
|مدينة الملك عبدالله الرياضية
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