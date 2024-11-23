موعد مباراة الهلال القادمة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد السد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

يواجه الهلال السعودي نظيره السد القطري في الجوله الخامسة من دوري أبطال أسيا للنخبة 2024/2025، وذلك على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

تأتي تلك المباراة في ظل تصدر الهلال لمجموعة دوري أبطال آسيا 2024/2025 بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 12 نقطة من أربع مباريات.

ويحل الهلال ضيفا على السد على استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة راغبًا في مواصلة التصدر وتقديم العروض الجيدة.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة السد والهلال في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة السد والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

موعد مباراه السد والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024/2025 هو يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2024 على ملعب جاسم بن حمد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية وقطر، التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة السد والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، تنقل داخل المملكة أيضًا عبر قنوات SSC السعودية.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق TOD وداخل المملكة عبر شاهد.

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