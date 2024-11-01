موعد مباراة الهلال القادمة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد استقلال طهران في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل الهلال نظيره استقلال طهران في مباراة ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدور الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 على ملعب المملكة أرينا.

ويريد الهلال عدم التفريط في أي نقاط لمواصلة مسيرته نحو المنافسة على اللقب الذي خسره الموسم الماضي بعد الخروج أمام العين الإماراتي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال القادمة ضد استقلال طهران في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة الهلال واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

موعد مباراة الهلال واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 هو الإثنين 4 نوفمبر 2024 على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 على شبكة قنوات بي إن سبورتس، ستجد ديربي مباراة الهلال واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة على شاشتها، وبالتحديد عبر قنوات beIN AFC المتخصصة في بث البطولات الآسيوية.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق TOD.

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