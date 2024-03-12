موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد ضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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يستضيف ملعب المملكة أرينا مباراة الهلال وضمك في الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

مباراة هامة في موسم الهلال، حيث يتطلع الزعيم لمواصلة مشواره المثالي في البطولة السعودية والتي لم يمن فيها إلى الآن بأي هزيمة، ويقترب من حصد اللقب رقم 19 له في الدوري السعودي.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال وضمك في الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024 ؟

موعد مباراة الهلال وضمك في الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم السبت 16 مارس 2024 على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءُ بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة SSC SPORTS 1 HD بتعليق فهد العتيبي لمتابعة اللقاء.

شاهد البث المباشر لمباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الملعب الهلال - ضمك السبت 16 مارس 2024

21:00 السعودية، 22:00 مصر SSC SPORTS HD

شاهد فهد العتيبي المملكة أرينا

SHAHID