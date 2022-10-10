موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

سقط الهلال في المباراة الثالثة على التوالي وخرج متعادلًا أمام الشباب في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2022-2023.
الزعيم حقق الفوز في أول 4 مباريات قبل الخسارة من التعاون ثم التعادل السلبي مع الاتفاق وأخيرًا التعادل بهدف لمثله ضد الشباب ليتوقف رصيده عند 14 نقطة.
أما الطائي، فيعيش فترة رائعة في الآونة الأخيرة بعد الفوز على الرائد في الجولة السابعة وامتلاكه 15 نقطة بفارق 4 نقاط فقط عن الشباب المتصدر.
وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة.
ما هو موعد مباراة الطائي والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟
موعد مباراة الطائي والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23 هو السبت 15 أكتوبر 2022، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد.
وتنطلق صافرة البداية في الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف بتوقيت مصر.
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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الطائي والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟
تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر شاشتها.
كما يمكنك مشاهدة مباراة الطائي والهلال عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.
وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الطائي - الهلال
السبت 15 أكتوبر 2022،
SSC
ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد
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