موعد مباراة الهلال القادمة في كأس السوبر السعودي 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الفيحاء في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023 والقنوات الناقلة

يستضيف استاد الأمير فيصل بن فهد مباراة هامة وقوية تجمع بين الهلال والفيحاء في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023.

ويشارك الهلال في بطولة السوبر بصفته بطلًا للدوري السعودي الموسم الماضي، بينما يلعب الفيحاء بصفته بطلًا لكأس الملك.

الهلال يريد مصالحة جماهيره هذا الموسم، خاصة أن مستواه لم يصل إلى المستوى المطلوب، ويسعى إلى التقدم نحو النهائي للاقتراب من تحقيق اللقب، على الجانب الآخر الفيحاء، يعاني بشكل كبير هذ الموسم ويهدف إلى تقديم مباراة مميزة يعبر بها الموج الأزرق إلى النهائي.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الفيحاء في كأس السوبر السعودي 2023 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الهلال والفيحاء في كأس السوبر السعودي 2023؟

موعد مباراة الهلال والفيحاء في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023، هو الخميس 26 يناير 2023، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة البداية في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.

Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء في كأس السوبر السعودي 2023؟

تذاع مباريات كأس السوبر السعودي على قنوات SSC، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الفيحاء الخميس 26 يناير 2023،

18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC HD 1

شاهد VIP الأمير فيصل بن فهد

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Shahid