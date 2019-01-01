موعد مباراة الهلال ضد العدالة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة بعد التعادل مع الحزم، حيث سيلتقي مع العدالة ضمنمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والقنوات الناقلة

فاجأ الهلال جماهيره العريضة بتعادل مخيب للآمال أمام الحزم بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت لحساب الثانية عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هذه هي المباراة المحلية الأولى للموج الأزرق منذ مدة طويلة نتيجة لانشغاله في بطولة دوري أبطال آسيا ثم مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بقطر، وقد توقعت الجماهير أن يُقدم الفريق أداءً بارزًا على شاكلة ما فعله في البطولتين.

إلا أن الهلال لم يكن على هذا القدر من الإقناع والتألق، ولولا هدف سيباستيان جيوفينكو المتأخر لخسر ثلاث نقاط مهمة في صراعه لإعادة لقب الدوري السعودي إلى خزائنه من جديد.

يوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 3 جمادي الأول 1441 هجريًا، سوف يشهد مباراة من المباريات المؤجلة للهلال محليًا، حيث سيلتقي مع الخصم العنيد العدالة على ملعب جامعة الملك عبد العزيز بالرياض.

العدالة يحتل المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط، وهذه المباراة قد تكون فرصة حتى يقترب من المراكز الآمنة، لكن الزعيم لن يقبل سوى بالثلاث نقاط في سبيل استمرار مطاردته للنصر والأهلي على صدارة ترتيب الدوري، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الهلال ضد العدالة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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موعد مباراة الهلال ضد العدالة والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الهلال - العدالة جامعة الملك عبد العزيز الإثنين 30 ديسمبر 2019،

3 جمادي الأول 1441،

17:55 بتوقيت السعودية، 16:55 بتوقيت مصر الرياضية السعودية

الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال

لن يغيب عن الهلال في مباراة الحزم سوى سلمان الفرج للإصابة، عدا ذلك فجميع الخيارات متاحة للموج الأزرق.

سيلعب رازفان لوشيسكو بطريقته المعتادة، حيث المعيوف في حراسة المرمى وأمامه البليهي وهيون سو، ثم عبد الله عطيف وكويار، وفي الأمام جيوفينكو وجوميس.

التشكيل | 4-2-3-1

عبد الله المعيوف ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

جوستافو كويار - عبد الله عطيف

سالم الدوسري - سيباسيتان جيوفينكو - كارلوس إدواردو

بافيتيمبي جوميس

الغيابات والتشكيل المتوقع للعدالة

لن يغيب عن العدالة أي لاعب أمام النصر، وسيدخل الفريق مكتمل الصفوف لهذه المباراة الكبيرة.

يتوقع أن يعتمد ناصف البياوي على تشكيلته المعتادة بأيمن المثلوثي في حراسة المرمى ودفاع يقوده علي عايش مع منتصف ملعب يتصدره بيتيجي وخط هجوم بقيادة الهداف سيسيه.

التشكيل | 4-4-2

أيمن المثلوثي

نادر المولد - عبد العزيز قشي - مرتضى البريه - خالد الدبيش

ميدوين بيتيجي - رياض شراحيلي

حسين أحمد العيسى - أليو سيسيه - مختار فال

كاروليس اندريا ماستينور