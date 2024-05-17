موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الطائي في الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

SHAHID

سيكون الهلال على موعد مع مباراة جديدة له في دوري روشن السعودي 2023-2024، عندما يستضيف الطائي في الجولة الـ 33 من المسابقة.

الهلال، وبعد تحقيق لقب الدوري بشكل رسمي سيدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على النصر في المباراة الأخيرة، وسيعمل على مواصلة النتائج الإيجابية والحفاظ على سجله دون أي خسارة، لتحقيق لقب دوري اللاهزيمة.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 ضد الطائي والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الهلال والطائي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الهلال والطائي في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الخميس 23 مايو 2024 على ملعب المملكة آرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والطائي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الهلال والطائي في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الطائي الخميس 23 مايو 2024،

21:00 السعودية ومصر SSC المملكة آرينا

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