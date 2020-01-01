موعد مباراة الهلال ضد الشباب، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

بعد التعادل مع الفيصلي، تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الشباب في إطار الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والقنوات الناقلة.

يستقبل ملعب الملك فهد بالرياض قمة من قمم الكرة السعودية مساء السبت الموافق 25 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 30 جمادي الأول 1441 هجريًا، عندما يلتقي الهلال مع الشباب في إطار الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتُمثل المباراة أهمية خاصة بالنسبة للموج الأزرق بعد التعادل المفاجئ والمخيب للآمال مع الفيصلي في المباراة المؤجلة، مما ترتب عليه أهمية الفوز على الشباب للاستمرار في صدارة ترتيب الدوري.

بينما يعيش الشباب حالة من التحسن الملحوظ منذ إقالة مدربه خورخي ألميرون، مما جعله يرتقي ليصبح في المركز الثامن برصيد 21 نقطة، مع فوزه في آخر مباراتين محليتين على الأهلي والحزم.

مهمة لن تكون بالسهلة أبدًا على الهلال، الذي يتصدر الدوري برصيد 31 نقطة وبفارق نقطة عن النصر، وأي تعثر مع التألق اللافت للنظر للعالمي سيُشعل الصراع بينهما أكثر وأكثر.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الهلال ضد الشباب والقنوات الناقلة..

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موعد مباراة الهلال ضد الشباب والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الشباب - الهلال الملك فهد السبت 25 يناير 2020،

30 جمادي الأول 1441،

18:10 بتوقيت السعودية، 17:10 بتوقيت مصر الرياضية السعودية

الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال

لن يغيب عن الهلال في مباراة الشباب أي لاعب بداعي الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع الخيارات متاحة للمدرب لوشيسكو.

سيلعب رازفان لوشيسكو بطريقته المعتادة والتي تتمثل في خطة (4-2-3-1)، حيث المعيوف في حراسة المرمى وأمامه البليهي وهيون سو أمامهم عبد الله عطيف وجوستافو كويار، وفي الأمام بافيتيمبي جوميز وخلفه الثلاثي سالم الدوسري، كارلوس إدواردو وسيباستيان جيوفينكو.

التشكيل | 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

جوستافو كويار - عبد الله عطيف

سالم الدوسري - سيباسيتان جيوفينكو - كارلوس إدواردو

بافيتيمبي جوميز

الغيابات والتشكيل المتوقع للشباب

لا يوجد غيابات فى صفوف الشباب بسبب الإصابة في مباراتهم ضد الهلال، كما لن يفتقد لأي لاعب بداعي الإيقاف بعد عودة كلًا من عبد الملك الخيبري وسيبا من الإيقاف.

من المتوقع أن يبدأ المدرب لويس جارسيا بطريقة (4-1-4-1) مع التركيز والاهتمام بسد ثغرات الفريق الدفاعية، وسيدفع بالثنائي متعب الفرج وجمال الدين بن عمري في قلب الدفاع، أمامهم ألفريد ندياي كأرتكاز، وفي الأمام سيكون الإعتماد على دانيلو أسبريلا ومن خلفه الرباعي فهد غازي، عبد الملك الشمري، كريستيان خوانكا وتركي العمار.

التشكيل | 4-1-4-1