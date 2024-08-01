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أحمد مجدي

موعد مباراة الهلال وأودينيزي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة الهلال وأودينيزي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يواصل الهلال استعداده للموسم الجديد، ويستكمل مبارياته في المعسكر الخارجي تحت قيادة المدرب جورج جيسوس، والمقام في النمسا.

ومن المنتظر أن يلعب الزعيم، أمام أودينيزي الإيطالي في سادس التجارب الودية على ملعب باد كلينكيرشهايم سبورت آرينا، بعد الفوز على الدحيل في آخر مباراة ودية بنتيجة 2-1.

وفي التقرير التالي، سنتعرف معًا على موعد مباراة الهلال وأودينيزي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما تفاصيل معسكر ومباريات الهلال التحضيرية للموسم الجديد 2024-2025؟

ما موعد مباراة الهلال وأودينيزي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

موعد مباراة الهلال وأودينيزي الودية، هو يوم السبت 3 أغسطس 2024، على ملعب باد كلينكيرشهايم سبورت آرينا.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأودينيزي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

لم تحصل أي قناة على حقوق بث إذاعة المباراة تلفزيونيًا، ولكن يمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق STC على الهواتف الذكية.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
الهلال - أودينيزيالسبت 3 أغسطس 2024،
19:00 مصر والسعودية		تطبيق STCباد كلينكيرشهايم سبورت آرينا

تشكيل الهلال المتوقع لمباراة أودينيزي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025

التشكيل| 4-2-4
حراسة المرمىياسين بونو
خط الدفاعرينان لودي - حسان تمبكتي - خليفة الدوسري - حمد اليامي
خط الوسطمحمد كنو - ناصر الدوسري
خط الهجومميشيل ديلجادو - سالم الدوسري - ألكسندر ميتروفيتش - عبدالله الحمدان
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