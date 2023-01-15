موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد أبها في الجولة الرابعة عشر في دوري روشن السعودي 2022-2023 والقنوات الناقلة

يستضيف الهلال نظيره أبها، في المباراة القادمة بينهما في الجولة الرابعة عشر من بطولة دوري روشن السعودي 2022-23.

الهلال نجح في الفوز على العدالة بهدفين دون رد في الجولة الماضية، ليرتفع رصيده إلى النقطة 29 في المركز الثاني بشكل مؤقت بعد لعب 14 مباراة، خلف النصر المتصدر بنقطة وحيدة.

أما أبها فقد فاز على ضمك بهدفين مقابل هدف، ليصل إلى النقطة 19 في المركز التاسع ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية أمام الزعيم تساعده في مشواره في الدوري هذا الموسم.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد أبها في الدوري السعودي 2022-2023 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الهلال وأبها في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الهلال وأبها في دوري روشن السعودي 2022-23 هو الأحد 22 يناير 2023، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة البداية في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.

Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك مشاهدة مباراة الهلال وأبها عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - أبها الأحد 22 يناير 2023،

18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC HD 1

شاهد VIP الأمير فيصل بن فهد

Shahid