موعد مباراة الهلال ضد أبها، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الهلال ضد أبها في الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف ستاد الأمير سلطان بن عبد العزيز مباراة أبها والهلال في الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي يوم الجمعة 31 يناير 2020 ميلادياً، الموافق 6 جمادي الأخر 1441 هجرياً في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يحتاج الموج الأزرق لحصد الثلاث نقاط من مباراته مع نادي أبها صاحب المركز الثامن ليستكمل مشواره فى المنافسة على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعد أن فقدها لصالح نادى النصر بفارق نقطة واحدة فقط بعد أن تعادل زعيم أسيا سلبياً مع الشباب في الوقت الذى فاز فيه العالمي على الاتفاق الجولة الماضية من الدوري.

يستعد أبها بكل قوة لمواجهة الهلال، ولم ينجح في الفوز على نادي الفيصلي الذى يسبقه بنقطة في ترتيب جدول الدوري، وذلك ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر من دوري المحترفين، وبالتأكيد سيسعى للفوز لرفع رصيدة من النقاط، حيث أنه حقق نتائج جيدة هذا الموسم واستطاع الحصول على 23 نقطة حتى الأن.

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فهل سيسمح الزعيم أن يسحب النصر البساط من تحت قدميه ويوسع الفارق في النقاط بينهما؟ أم سينجح في تقليص الفارق أوالقفز إلى الصدارة مرة أخري إذا تعثر فارس نجد في هذه الجولة.

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موعد مباراة الهلال ضد أبها والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة أبها - الهلال ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز الجمعة 31 يناير 2020،

6 جمادي الأول 1441،

16:00 السعودية، 15:00 مصر الرياضية السعودية 1

الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال

يغيب عن الهلال في مباراة أبها علي البليهي بداعي الإيقاف، ومحمد البريك وعمر خريبين للإصابة.

سيلعب رازفان لوشيسكو بطريقته المعتادة، وسيدفع بالمعيوف في حراسة المرمى وأمامه الشهراني وسو وجحفلي والعليان، وفي الوسط سيتواجد كنو وكويار وأمامهما الدوسري وجيوفينكو وكاريو، وسيقود الهجوم بافيتيمبي جوميس.

التشكيل | 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - محمد جحفلي - جانج هيون سو - مدالله العليان

جوستافو كويار - محمد كنو

سالم الدوسري - سيباسيتان جيوفينكو - أندريه كاريو

بافيتيمبي جوميز

الغيابات والتشكيل المتوقع لأبها

سيغيب عن أبها في المباراة ضد الهلال أمين العطوشي وأحمد الحبيب وروبن جابرييل، أما سعد بقير فيبقى وضعه تحت الشك.

ستكون تذاكر لقاء #ابها_الهلال متاحة للبيع عصر اليوم الأربعاء الموافق ٤-٦-١٤٤١هـ الساعة 4 عصراً ، في منافذ البيع التالية 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/beQM3GrSGS — نادي أبها السعودي (@abhaFC) January 29, 2020

سيبدأ الشابي بمحمدي في حراسة المرمى، المزيعل وتاهرات وعاشور والخثلان في الدفاع، النجعي والعواضي والنجار وآل عباس وقبسي في الوسط، وأندريا في الهجوم.

التشكيل | 4-2-3-1