تعرف على موعد مباراة النصر وسيلتا فيجو الودية في معسكر البرتغال 2023 والقنوات الناقلة..

مباراة ينتظرها الجمهور النصراوي بقوة إذ يطمحون لرؤية "العالمي" أمام اسم معروف في أوروبا وهو فريق سيلتا فيجو.

فلحساب المعسكر التحضيري الذي بدأه النصر في البرتغال للموسم المقبل، يعتزم النصراويون الفوز على سيلتا فيجو ومواصلة التعبير عن أنفسهم بقوة.

يأتي هذا خصوصًا بعد فوز النصر على فارينسي البرتغالي بخمسة أهداف مقابل هدف في تجربة ودية أولى داخل المعسكر.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر وسيلتا فيجو الودية والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته..

ما هو موعد مباراة النصر وسيلتا فيجو الودية في الموسم التحضيري 2023؟

موعد مباراة النصر وسيلتا فيجو الودية في الموسم التحضيري 2023 هو يوم الإثنين الموافق 17 يوليو 2023 على ملعب إستاديو ألجارفي بالبرتغال.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وسيلتا فيجة الودية في الموسم التحضيري 2023؟

تذاع مباريات الموسم التحضيري للنصر في البرتغال عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية SSC ويمكنك مشاهدة مباراة النصر وسيلتا فيجو عبر شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - سيلتا فيجو الإثنين 17 يوليو 2023

22:30 مصر والسعودية SSC Sports ألجارفي

التشكيل المتوقع للنصر

من المتوقع أن يدخل المدرب لويس كاسترو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: حيسلات كونان - علي لاجامي - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - عبد الله الخيبري - أيمن يحيى

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو - عبد الرحمن غريب