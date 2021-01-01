موعد مباراة الأهلي والوحدة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر ضد الوحدة في الجولة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-21، وما هي القنوات الناقلة؟

بعد تعادل مخيب للآمال مع نادي الباطن، يلتقي الأهلي مع نادي الوحدة في ستاد الملك عبد العزيز في الأسبوع 17 من الدوري السعودي.

ينافس الراقي هذا الموسم بقوة على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة من 16 مباراة، بفارق الأهداف عن الهلال الوصيف والمتبقي له مباراة مؤجلة.

أما نادي الوحدة فيقع في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، وقد خاض الفريق 16 مباراة فاز في 6 وتعادل في 3 وخسر 7 مباريات.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي ضد الوحدة وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الأهلي ضد الوحدة؟

موعد مباراة الأهلي والوحدة هو الجمعة 5 فبراير 2021، الموافق 23 جمادى الآخر 1442 هجريًا في ستاد الملك عبد العزيز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والربع بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع المباراة عبر شاشتها كالعادة.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والوحدة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.