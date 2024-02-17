تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الفيحاء في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة...

تستمر مراحل الحسم في دوري أبطال آسيا، والآن موعدنا مع إياب دور الـ 16 من موسم 2023-2024 للبطولة، حيث يواجه النصر نظيره الفيحاء، على ملعب الأول بارك.

وحسم النصر، مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، بهدف دون رد بتوقيع كريستيانو رونالدو.

وسيطمح العالمي، لتعزيز انتصاره للعبور إلى الدور القادم من البطولة، التي لن يتخلى بسهولة عن تحقيق لقبه الأول، خاصة في ظل امتلاكه لعدة نجوم على رأسهم كريستيانو رونالدو.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة النصر والفيحاء في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024 هو يوم الأربعاء 21 فبراير 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت السعودية، الثامنة مساءًا بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد المباراة على شاشتها.

كما يمكن مشاهد مباريات المسابقة داخل المملكة العربية السعودية عبر قنوات SSC Sports HD.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عن طريق تطبيق TOD، ومن داخل المملكة عبر تطبيق شاهد.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القنوات الناقلة البث في السعودية الملعب النصر - الفيحاء الأربعاء 21 فبراير 2024،

21:00 السعودية، 20:00 مصر beIN Sports AFC

SSC SPORT HD

الأول بارك



