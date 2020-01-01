موعد مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر أمام الفتح في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستعد النصر لاستئناف موسمه الجديد عندما يستقبل الفتح على ملعب الأمير فيصل بن فهد لحساب الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدف العالمي هذا الموسم واضح وهو العودة للهيمنة مجددًا على لقب الدوري بعد خسارته النسخة الماضية للهلال خصوصًا بعد الميركاتو المميز الذي قامت به الإدارة حتى الآن.

صحيح أن معنويات النصر حاليًا ليست في أفضل أحوالها نتيجة للخروج الآسيوي بركلات الترجيح من نصف النهائي على يد بيرسبوليس، لكن بداية جيدة أمام الفتح قد تكون فرصة جيدة لمصالحة الجماهير مبدئيًا.

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في الوقت نفسه فإن الفتح دعّم صفوفه بصورة جيدة ويريد أن يبتعد هذا الموسم عن دوامة الهبوط التي هرب منها في اللحظات الأخيرة الموسم الماضي، وهذا يُنذر كتيبة روي فيتوريا أن مواجهتم الأولى لن تكون سهلة تمامًا.

في هذا التقرير نستعرض سويًا موعد مباراة النصر والفتح وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة النصر والفتح؟

موعد مباراة النصر والفتح هو يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر 2020، الموافق 1 ربيع الأول 1442 هجريًا، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

متابعو النسخة العربية من موقع جول سيكونوا على موعد مع متابعة مباراة النصر والفتح مباشرةً ولحظة بلحظة من خلال خدمة البث المباشر، والتي ستنطلق قبل بدايتها بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة النصر - الفتح فيصل بن فهد الأحد 18 أكتوبر 2020،

1 ربيع الأول 1442،

18:00 السعودية، 17:00 مصر KSA Sports HD

ما هو التشكيل المتوقع للنصر؟

لا يُعاني النصر من أي غيابات، وسيكون الفريق كامل العدد أمام الفتح بصورة مبدئية.

ومن المتوقع أن يعتمد فيتوريا على تشكيلته المعتادة من خلال جونز في حراسة المرمى ومايكون ومادو كقلبين دفاع، منتصف الملعب بقيادة الخيبري وفي الهجوم الهداف عبد الرزاق حمدالله.