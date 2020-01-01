موعد مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد العين الإماراتي في الجولة السادسة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، وما هي القنوات الناقلة؟

يتصدر نادي النصر المجموعة الرابعة برصيد ١١ نقطة وحجز بطاقة التأهل للدور التالي من البطولة بعد تعادله في آخر مبارياته في البطولة أمام نادي السد بنتيجة ١-١، ويليه في الترتيب نادي السد القطري برصيد ٩ نقاط وفي المركز الثالث نادي سباهان الإيراني برصيد ٤ نقاط، بينما نادي العين يتذيل المجموعة برصيد نقطتين وفقد الأمل في المنافسة على المركز الثاني عقب تعادله سلبياً في مباراته الأخيرة أمام نادي سباهان.

كانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين انتهت بفوز نادي النصر بهدفين مقابل هدف، ويدخل نادي العين المباراة تحت شعار رد الإعتبار، حيث يسعى للفوز على متصدر المجموعة ومحاولة تقديم أداء مشرف ليعوض جماهيره الأداء الهزيل خلال تلك البطولة ورفع الروح المعنوية للفريق، بينما يسعى الفريق السعودي للفوز ليحافظ على المركز الأول وعدم الخسارة في أي من مبارياته ليتأهل للدور التالي بثقة ويتمكن من المنافسة على البطولة بقوة.

ما هو موعد مباراة النصر والعين؟

يواجه نادي النصر السعودي نادي العين الإماراتي في إطار فعاليات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا يوم الخميس الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٠ في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين؟

تُنقل فعاليات بطولة دوري أبطال آسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN Sports وكذلك قنوات الدوري والكأس.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث الكتابي للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة النصر - العين ستاد المدينة التعليمية الخميس 24 سبتمبر 2020،

7 صفر 1442،

22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN SPORTS HD 1

الدوري والكأس

التشكيل المتوقع للنصر السعودي

سيغيب نور أمرابط عن النصر فقط أمام العين للإصابة، عدا ذلك فالفريق كامل العدد.

سيبدأ فيتوريا بجونز في حراسة المرمى، عوض خميس ومايكون ومادو والغنام في الدفاع، الخيبري وبيرتروس وجوليانو وأمرابط والخيبري في الوسط، وسيقود الهجوم عبد الرزاق حمد الله.

التشكيل | 4-2-3-1

براد جونز

عوض خميس - عبد الله مادو - مايكون - سلطان الغنام

بيتروس - عبد الله الخيبري

أحمد موسى - جوليانو - عبد الفتاح آدم

عبد الرزاق حمد الله

التشكيل المتوقع للعين الإماراتي

من المنتظر أن يعتمد بيدرو إيمانويل على طريقة لعب 4/2/3/1، بتواجد خالد عيسى في حراسة المرمى، وخط دفاع مكون من الرباعي سعيد جمعة، شيوتاني، إسماعيل أحمد وسالم عبد الله، في خط الوسط هناك بارمان ويحيى محمد، على الأطراف هناك بندر محمد وكايو كانيدو، في العمق محمد عبد الرحمن وأمامه كودجو لابا.