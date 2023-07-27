موعد مباراة النصر والشباب في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة

بلال محمد
Al Nassr_Players Pose_20230720(C)Getty Images
النصر vs الشبابكأس العرب للأندية الأبطالالنصرالشباب

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الشباب في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة..

أنهى نادي النصر معسكره التحضيري للموسم الجديد 2023، ليوجه أنظاره الآن إلى بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 التي تستضيفها المملكة.

وتعادل النصر في آخر مبارياته التحضيرية في معسكر اليابان قبل انطلاق بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، مع إنتر الإيطالي بهدف لكل فريق.

النصر يبدأ مشواره في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 بمواجهة مواطنه الشباب السعودي، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

Shahid Banner 1920x700 July 2023GOAL

وتضم المجموعة الثالثة في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 إلى جانب النصر والشباب فريقي الزمالك المصري، والاتحاد المنستيري التونسي.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم موعد مباراة النصر القادمة أمام الشباب في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة النصر والشباب في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

موعد مباراة النصر والشباب في الجولة الأولى من كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 هو يوم الجمعة 28 يوليو 2023، على استاد مدينة الملك فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب طرابلس في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

تذاع مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 حصريًا عبر قنوات SSC بعدما نجحت الشبكة السعودية في الحصول على حق إذاعة مباريات البطولة، وبالتأكيد ستجد مباراة النصر والشباب طرابلس على شاشتها.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
النصر - الشبابالجمعة 28 يوليو 2023،
22:00 مصر والسعودية		SSCمدينة الملك فهد الرياضية

تشكيل النصر المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

نواف العقيدي

سلطان الغنام – علي لاجامي – عبد الله مادو – جيسلي كونان

مارسيلو بروزوفيتش – سيكو فوفانا – ايمن يحيى

عبد الرحمن غريب – كريستيانو رونالدو – أندرسون تاليسكا

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

Shahid Banner 1920x300 July 2023GOAL

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

54310 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 29744كريم بنزيما
  • 3472خاليدو كوليبالي
  • 4817روبرتو فيرمينو
  • 2849نجولو كانتي
  • 5706مارسيلو بروزوفيتش
  • 7722صفقة أخرى
54310 الأصوات