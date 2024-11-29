موعد مباراة النصر القادمة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

يواجه النصر السعودي نظيره السد القطري في الجوله السادسة من دوري أبطال أسيا للنخبة 2024/2025، وذلك على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض.
تأتي تلك المباراة في ظل احتلال النصر المركز الثالث في مجموعة دوري أبطال آسيا 2024/2025 بعد تحقيق 13 نقطة من خمس مباريات.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر والسد في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
ما موعد مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟
موعد مباراه النصر والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024/2025 هو يوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 على ملعب الأول بارك.
المباراة التالية
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟
تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، تنقل داخل المملكة أيضًا عبر قنوات SSC السعودية.
لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق TOD وداخل المملكة عبر شاهد.
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|المعلق
|النصر - السد
|الإثنين 2 ديسمبر 2024
22:00 الإمارات، 21:00 السعودية
|SSC
|الأول بارك
|عبدالله الحربي
علي سعيد الكعبي
|beIN AFC 2