موعد مباراة النصر والرجاء في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الرجاء في ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة..

تتواصل منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، حيث سنكون على موعد مع مباراة مرتقبة في ربع النهائي والتي تجمع بين النصر السعودي والرجاء المغربي، والتي تقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز.

وتأهل النصر إلى ربع النهائي بعدما جاء في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، بعد تعادله مع الشباب ثم فوزه على الاتخاد المنستيري ثم تعادل مع الزمالك في المباراة الأخيرة.

بينما تصدر الرجاء المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة بالفوز على شباب بلوزداد ثم الكويت وأخيرًا الوحدة.

وفي التقرير التالي من "جول.كوم" نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر والرجاء في كأس العرب للأندية 2023، والقنوات الناقلة

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ما هو موعد مباراة النصر والرجاء في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

موعد مباراة النصر والرجاء في كأس الملك سلمان 2023 للأندية الأبطال، هو الأحد 6 أغسطس 2023، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والرجاء كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

تذاع مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 حصريًا عبر قنوات SSC بعدما نجحت الشبكة السعودية في الحصول على حق إذاعة مباريات البطولة، وبالتأكيد ستجد مباراة النصر والرجاء على شاشتها.

كما يمكن متابعة المباراة عبر شاهد VIP

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب النصر - الرجاء الأحد 6 أغسطس 2023،

18:00 مصر والسعودية SCC مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز

تشكيل النصر المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

نواف العقيدي

سلطان الغنام – علي لاجامي – عبد الله مادو – أليكس تيليس

مارسيلو بروزوفيتش – سيكو فوفانا – ايمن يحيى

عبد الرحمن غريب – كريستيانو رونالدو – أندرسون تاليسكا

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