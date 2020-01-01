موعد مباراة النصر والرائد في كأس الملك والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الرائد بملعب الملك فهد الدولي في إطار دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد النصر لمباراة صعبة، عندما يستضيف الرائد يوم الأربعاء بملعب الملك فهد الدولي، وذلك في إطار دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

موسم تعيس للغاية يعيشه العالمي على صعيد الدوري، حيث لم يتمكن من تحقيق الانتصار حتى الآن في أي مباراة ويحتل المركز الخامس عشر برصيد أربع نقاط فقط.

وخسر النصر لقب الكأس في الموسم الماضي في النهائي على يد الهلال بملعب الملك فهد، ليُزيد ذلك من عزم كتيبة روي فيتوريا في العودة بإدراك اللقب خصوصًا مع بداية الدوري السيئة للغاية.

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الرائد بدوره يقدم موسمًا جيدًا نوعًا ما، حيث يأتي في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط، لكنه لم يفز في آخر ثلاث مباريات بالبطولة وسيدخل مباراة الأصفر بكل قوة للعودة إلى الطريق الصحيح.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة النصر والرائد وما هي القنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة النصر والرائد؟

موعد مباراة النصر والرائد هو الأربعاء الموافق 16 ديسمبر 2020، الموافق 1 جمادي الأول 1442، على ملعب الملك فهد الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والثلث مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والثلث مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد؟

يُنقل كأس خادم الحرمين الشريفين بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

متابعو النسخة العربية من موقع جول سيكونوا على موعد مع متابعة مباراة النصر والرائد مباشرةً ولحظة بلحظة من خلال خدمة البث المباشر، والتي ستنطلق قبل بدايتها بحوالي نصف ساعة.