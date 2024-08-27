تعرف على موعد مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2024، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

يستقبل ملعب الأول بارك، مباراة هامة وقوية تجمع بين النصر والأهلي، ضمن قمة مباريات الجولة الـ 3 من دوري روشن السعودي 2024-2025.

النصر صاحب الأرض والجمهور يريد دخول المباراة الكبيرة بهدف مصالحة أنصاره بعد بداية مترنحة بعض الشيء، ويريد أن يكون الموسم الجاري مختلفًا عن سابقه بكل الطرق.

أما الأهلي الضيف فبعد عودته من دوري يلو إلى مكانه الطبيعي في دوري روشن، يريد أن يكون اسمًا صعبًا في المنافسة على الحصول على اللقب والصعود لمنصات التتويج.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر والأهلي في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 13 سبتمبر 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة النصر والأهلي على شاشتها.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب النصر - الأهلي الجمعة 13 سبتمبر 2024

21:00 السعودية ومصر SSC SPORTS HD الأول بارك

ما هو تاريخ مواجهات الأهلي والنصر في الدوري السعودي؟

تواجه الأهلي والنصر في 91 مباراة سابقة ضمن منافسات الدوري السعودي، ويتفوق "العالمي" بشكل بسيط للغاية على "الراقي".