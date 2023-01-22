موعد مباراة النصر والاتحاد في كأس السوبر السعودي 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر 2023، والقنوات الناقلة

يستقبل استاد الملك فهد الدولي، قمة من قمم الكرة السعودية، والتي تجمع بين النصر والاتحاد، ضمن مباريات نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023.

وسيشارك الاتحاد في المباراة بصفته وصيفًا للدوري السعودي الموسم الماضي، بينما سيشارك النصر بصفته صاحب المركز الثالث في الدوري.

النصر الذي يقد مستويات مميزة هذا الموسم ويتصدر ترتيب دوري روشن، سيأمل عبور بوابة الاتحاد تحت قيادة نجمه الجديد كريستيانو رونالدو، والوصول إلى النهائي للاقتراب أكثر من العودة إلى منصات التتويج.

أما الاتحاد فحاله لا يختلف كثيرًا عن النصر، وسيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في آخر مبارياته بالدوري، ويتمنى مواصلة النجاحات للفوز باللقب الغالي.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة النصر القادمة أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة النصر والاتحاد في كأس السوبر السعودي 2023؟

موعد مباراة النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023 هو الخميس 26 يناير 2023، على ملعب استاد الملك فهد الدولي.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في كأس السوبر السعودي 2023؟

تذاع مباريات كأس السوبر السعودي على قنوات SSC، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك مشاهدة مباراة النصر والاتحاد عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - الاتحاد الخميس 26 يناير 2023،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC،

شاهد VIP استاد الملك فهد الدولي

Shahid