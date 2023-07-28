موعد مباراة النصر والاتحاد المنستيري في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة

بلال محمد
Al Nassr_Players Pose_20230720(C)Getty Images
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تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الاتحاد المنستيري في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة..

يستعد النصر لمواجهة الاتحاد، في ثاني جولات الفريقين من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

ويشارك النصر برفقة الاتحاد المنستيري في المجموعة الثالثة، التي تضم أيضًا لشباب السعودي، والزمالك المصري.

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النصر كان قد تعادل سلبيًا في مباراته الأولى أمام الشباب، بينما سقط الاتحاد المنستيري في فخ الخسارة من الزمالك برباعية نظيفة.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم موعد مباراة النصر القادمة أمام الاتحاد المنستيري في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة النصر والاتحاد المنستيري في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

موعد مباراة النصر والاتحاد المنستيري في الجولة الثانية من كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 هو يوم الإثنين 31 يوليو 2023، على استاد مدينة الملك فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد المنستيري في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

تذاع مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 حصريًا عبر قنوات SSC بعدما نجحت الشبكة السعودية في الحصول على حق إذاعة مباريات البطولة، وبالتأكيد ستجد مباراة النصر والاتحاد المنستيري على شاشتها.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
النصر - الاتحاد المنستيريالإثنين 31 يوليو 2023،
22:00 مصر والسعودية		SSCمدينة الملك فهد الرياضية

تشكيل النصر المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

نواف العقيدي

سلطان الغنام – علي لاجامي – عبد الله مادو – جيسلي كونان

مارسيلو بروزوفيتش – سيكو فوفانا – ايمن يحيى

عبد الرحمن غريب – كريستيانو رونالدو – أندرسون تاليسكا

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