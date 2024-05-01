موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

SHAHID

سيكون النصر على موعد مع مواجهة قوية ضد الوحدة ضمن مباريات الجولة 30 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

يدخل النصر المباراة وعينه على تحقيق فوز يمكنه من مواصلة مشواره في الوصافة خلف الهلال مع استحالة تحقيق اللقب.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 ضد الوحدة والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو السبت 4 مايو 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب المعلق النصر - الوحدة السبت 4 متيو 2024

21:00 السعودية ومصر SSC SPORT 1 HD الأول بارك فهد العنزي

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