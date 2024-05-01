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أحمد مجدي

موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

النصر v الوحدةدوري روشن السعوديالنصرالوحدة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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سيكون النصر على موعد مع مواجهة قوية ضد الوحدة ضمن مباريات الجولة 30 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

يدخل النصر المباراة وعينه على تحقيق فوز يمكنه من مواصلة مشواره في الوصافة خلف الهلال مع استحالة تحقيق اللقب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 ضد الوحدة والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

المباراة التالية

ما موعد مباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو السبت 4 مايو 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعبالمعلق
النصر - الوحدةالسبت 4 متيو 2024
21:00 السعودية ومصر		SSC SPORT 1 HDالأول باركفهد العنزي

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