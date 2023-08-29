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موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2023-24Getty Images
الحزم vs النصرالحزمالنصردوري روشن السعودي

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الحزم في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2023-24 والقنوات الناقلة..

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مباراة جديدة لحساب الدوري السعودي في موسمه الحالي الأسطوري 2023-2024 تجمع بين النصر والحزم لحساب الجولة الخامسة من عمر المسابقة.

العملاق النصراوي يطمح لمواصلة الصحوة عقب بداية متعثرة، لذلك لا يريد أي مفاجآت حين يلاقي الحزم الطامح في الخروج من المراكز المتأخرة بجدول الترتيب بدوره.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر القادمة ضد الحزم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة..

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ما هو موعد مباراة الحزم والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الحزم والنصر في دوري روشن السعودي 2023-24، هو يوم السبت 2 سبتمبر 2023، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الحزم والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي 2023-24 عبر قنوات SSC ستجد مباراة الحزم والنصر على شاشتها.

كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال تطبيق شاهد.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
الحزم - النصرالسبت 2 سبتمبر 2023،
21:00 السعودية ومصر		SSC
شاهد 		مدينة الملك عبد الله الرياضية

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 91128كريم بنزيما
  • 9596خاليدو كوليبالي
  • 17287روبرتو فيرمينو
  • 7724نجولو كانتي
  • 19190مارسيلو بروزوفيتش
  • 39489صفقة أخرى
184414 الأصوات

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