تعرف على موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

اكتسح النصر نظيره العدالة في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2022-2023.

العالمي استطاع القفز إلى مركز الوصافة برصيد 16 نقطة وبفارق 3 تقاط فقط عن الشباب المتصدر.

ويوجه النصر نظيره الفيحاء الذي سقط أمام الاتفاق ولديه 9 نقاط فقط من 7 جولات

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي 2022-23 هو الأحد 16 أكتوبر 2022، على ملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة السادسة إلا الربع مساءًا بتوقيت السعودية، الخامسة إلا الربع بتوقيت مصر.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك مشاهدة مباراة النصر والفيحاء عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - الفيحاء الأحد 16أكتوبر 2022،

17:45 السعودية، 16:45 مصر. SSC شاهد VIP مرسول بارك

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