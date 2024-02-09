موعد مباراة النصر القادمة في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الفيحاء في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة..

بدأت مراحل الحسم في دوري أبطال آسيا، حيث يواجه النصر نظيره الفيحاء في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024.

النصر لن يسافر خارج المملكة في ثمن النهائي، حيث يلعب الذهاب على ملعب الفيحاء، في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، وهو ما يمنحه أفضلية أكبر في هذا الدور.

ولن يتخلى العالمي بسهولة عن حصد اللقب الأول له في دوري أبطال آسيا، خاصة في ظل امتلاكه لعدة نجوم على رأسهم كريستيانو رونالدو.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الفيحاء والنصر في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة الفيحاء والنصر في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة الفيحاء والنصر في دوري أبطال آسيا 2023-2024 هو يوم الأربعاء 14 فبراير 2024 على مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت السعودية، الثامنة مساءًا بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والنصر في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد المباراة على شاشتها بتعليق حسن العيدروس.

كما يمكن مشاهد مباريات المسابقة داخل المملكة العربية السعودية عبر قنوات SSC Sports HD.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عن طريق تطبيق TOD، ومن داخل المملكة عبر تطبيق شاهد.

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