موعد مباراة النصر القادمة ضد العدالة في كأس خادم الحرمين الشريفين

تعرف على موعد مباراة النصر ضد العدالة في الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباراة؟..

يستقبل ملعب الأمير عبد الله بن جلوي مباراة من العيار الثقيل، عندما يحل النصر ضيفًا على العدالة مساء الجمعة الموافق 17 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 22 جمادي الأول 1441 في إطار الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويسعى العالمي لعبور بوابة مضيفه في سبيل استمرار النجاح المحلي الذي كلله بالتتويج بالسوبر منذ أيام، فيسعى الفريق على التتويج بكل الألقاب المحلية في هذا الموسم.

بينما العدالة لن يكون بالخصم الهيّن حتى وإن كان الفريق من المُعانين في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لكن تظل مفاجآت الكأس حاضرة وبقوة وهو ما سيجعل النصر يُقاتل ويأخذ المباراة بكل جدية.

في الوقت نفسه فإن مباراة الدوري الأخيرة بينهما انتصرت فيها كتيبة روي فيتوريا بثلاثية نظيفة، بينما عانى العدالة كثيرًا مؤخرًا مما يتجلى في هزيمتهم من الهلال بسباعية واحتلالهم المركز قبل الأخير.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر ضد العدالة والقنوات الناقلة..

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موعد مباراة النصر ضد العدالة والقنوات الناقلة