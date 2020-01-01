موعد مباراة النصر ضد الشباب، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة النصر ضد الشباب في الجولة 18 من الدوري السعودي 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لديربي الرياض؟

ديربي رياضي قوي ينتظر النصر في الجولة 18 من الدوري السعودي ، لا يقل إثارة عن الديربي الخليجي العربي الذي خاضه ضد السد في مستهل مبارياته في دوري أبطال آسيا هذا العام، والذي انتهى بالتعادل إيجابيًا بهدفين لكل فريق.

من المقرر أن يقام ديربي الرياض في الأسبوع 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يوم الجمعة القادمة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441، وهذا اللقاء سيكون هامًا للفريقين لما تحمله المواجهة بينهما من صراع تاريخي.

كانت بداية النصر قوية هذا الموسم من أجل مهمة الحفاظ على لقب الدوري السعودي، لكن الهلال عاد من بعيد واقتنص الصدارة من الجار الذي سيسعى بالتأكيد لمواصلة السباق بالفوز على الجار الثالث في العاصمة السعودية.

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الشباب بعيد عن منصات التتويج والقمة منذ زمنٍ بعيد، لكن بدايته هذا الموسم كانت جيدة إلا أنه سرعان ما عاد لمراكز الوسط التي أصبحت معتادة له في السنوات الأخيرة، لكن حلم البطاقة الآسيوية لم ينته بعد بالنسبة لليث الذي يجب أن يكشر أن أنيابه ويحقق المفاجأة في ديربي الرياض.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر ضد الشباب والقنوات الناقلة وأكثر...

تشافي: النصر فريق ممتع وأهنئ فيتوريا على حمد الله وأمرابط

موعد مباراة النصر ضد الشباب والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الشباب - النصر ملعب الأمير فيصل بن فهد الجمعة 14 فبراير 2020،

20 جمادي الآخر 1441،

18:25 السعودية، 17:25 مصر الرياضية السعودية 1

الغيابات والتشكيل المتوقع للنصر

يعاني النصر من غياب عمر هوساوي وعبد الله مادو وعبد الله الخيبري وعبد الفتاح آدم لعدم الجاهزية البدنية.

من المتوقع أن يبدأ فيتوريا بجونز في حراسة المرمى، والعبيد والماس ومايكون والغنام، وفي الوسط سيدفع ببيتروس ومختار علي، وأمامهما أمرابط وجوليانو موسى، وسيقود الهجوم عبدالرزاق حمد الله.

التشكيل | 4-2-3-1

براد جونز

عبد الرحمن العبيد - نايف الماس - مايكون - سلطان الغنام

بيتروس - مختار علي

نور الدين أمرابط - جوليانو - أحمد موسى

عبد الرزاق حمدالله

الغيابات والتشكيل المتوقع للشباب

يغيب عن الشباب في ديربي الرياض ضد النصر جمال بلعمري للإصابة، لكن الخبر الجيد هو عودة متعب المفرج لصفوف الفريق بعد تعافيه.

من المتوقع أن يبدأ المفرج بجانب شراحيلي في قلب الدفاع، وعلى يمينهما فلاته وعلى يسارهما الزوري، وفي الوسط سيتواجد ندياي وأمامه سيبا والصليهم وخوانكا وأسبريا، وسيقود الهجوم ديوب.

التشكيل | 4-1-4-1

فاروق بن مصطفى

عبدالله الزوري - أحمد شراحيلي - متعب المفرج - حسن فلاته

ألفريد ندياي

سيبا - عبد المجيد الصليهم - كريستيان خوانكا - دانيلو أسبريا

ماخيتي ديوب