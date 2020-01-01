موعد مباراة النصر ضد الشباب، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
ديربي رياضي قوي ينتظر النصر في الجولة 18 من الدوري السعودي ، لا يقل إثارة عن الديربي الخليجي العربي الذي خاضه ضد السد في مستهل مبارياته في دوري أبطال آسيا هذا العام، والذي انتهى بالتعادل إيجابيًا بهدفين لكل فريق.
من المقرر أن يقام ديربي الرياض في الأسبوع 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يوم الجمعة القادمة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441، وهذا اللقاء سيكون هامًا للفريقين لما تحمله المواجهة بينهما من صراع تاريخي.
كانت بداية النصر قوية هذا الموسم من أجل مهمة الحفاظ على لقب الدوري السعودي، لكن الهلال عاد من بعيد واقتنص الصدارة من الجار الذي سيسعى بالتأكيد لمواصلة السباق بالفوز على الجار الثالث في العاصمة السعودية.
الشباب بعيد عن منصات التتويج والقمة منذ زمنٍ بعيد، لكن بدايته هذا الموسم كانت جيدة إلا أنه سرعان ما عاد لمراكز الوسط التي أصبحت معتادة له في السنوات الأخيرة، لكن حلم البطاقة الآسيوية لم ينته بعد بالنسبة لليث الذي يجب أن يكشر أن أنيابه ويحقق المفاجأة في ديربي الرياض.
الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر ضد الشباب والقنوات الناقلة وأكثر...
تشافي: النصر فريق ممتع وأهنئ فيتوريا على حمد الله وأمرابط
موعد مباراة النصر ضد الشباب والقنوات الناقلة
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المباراة
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الملعب
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الموعد
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القناة الناقلة
|الشباب - النصر
|ملعب الأمير فيصل بن فهد
|الجمعة 14 فبراير 2020،
20 جمادي الآخر 1441،
18:25 السعودية، 17:25 مصر
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الرياضية السعودية 1
الغيابات والتشكيل المتوقع للنصر
يعاني النصر من غياب عمر هوساوي وعبد الله مادو وعبد الله الخيبري وعبد الفتاح آدم لعدم الجاهزية البدنية.
📷|| صور من مباراة #النصر_السد pic.twitter.com/83A2NCJpUw— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 11, 2020
من المتوقع أن يبدأ فيتوريا بجونز في حراسة المرمى، والعبيد والماس ومايكون والغنام، وفي الوسط سيدفع ببيتروس ومختار علي، وأمامهما أمرابط وجوليانو موسى، وسيقود الهجوم عبدالرزاق حمد الله.
الغيابات والتشكيل المتوقع للشباب
يغيب عن الشباب في ديربي الرياض ضد النصر جمال بلعمري للإصابة، لكن الخبر الجيد هو عودة متعب المفرج لصفوف الفريق بعد تعافيه.
📷 تدريبات #الشباب عصر الثلاثاء pic.twitter.com/ywbecyYdvg— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) February 11, 2020
من المتوقع أن يبدأ المفرج بجانب شراحيلي في قلب الدفاع، وعلى يمينهما فلاته وعلى يسارهما الزوري، وفي الوسط سيتواجد ندياي وأمامه سيبا والصليهم وخوانكا وأسبريا، وسيقود الهجوم ديوب.
عبدالله الزوري - أحمد شراحيلي - متعب المفرج - حسن فلاته
سيبا - عبد المجيد الصليهم - كريستيان خوانكا - دانيلو أسبريا
ماخيتي ديوب