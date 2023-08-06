موعد مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة

أحمد الغنام
Al Nassr - King Salman Club CupAl Nassr Twitter
كأس العرب للأندية الأبطالالنصركريستيانو رونالدوالشرطة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الشرطة في نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة..

Shahid Banner 1920x300 July 2023GOAL

يحتضن استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أبها مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي، التي تقام لحساب الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

النصر تأهل إلى نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 بعد الحصول على وصافة المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، ثم تمكن في ربع النهائي من تخطي عقبة الرجاء المغربي بنتيجة 3-1.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أما الشرطة، فقد احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، ثم حقق فوزًا عريضًا على السد القطري في ربع النهائي بنتيجة 4-2.

وفي التقرير التالي من "جول.كوم" نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، والقنوات الناقلة

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

ما هو موعد مباراة النصر والشرطة في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

موعد مباراة النصر والشرطة في نصف كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، هو يوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز في مدينة أبها.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والشرطة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

تذاع مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 حصريًا عبر قنوات SSC بعدما نجحت الشبكة السعودية في الحصول على حق إذاعة مباريات البطولة، وبالتأكيد ستجد مباراة النصر والشرطة على شاشتها.

كما يمكن متابعة المباراة عبر شاهد VIP

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
النصر - الشرطةالأربعاء 9 أغسطس 2023،
18:00 مصر والسعودية		SCCمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز

تشكيل النصر المتوقع:

التشكيل| 4-2-3-1

نواف العقيدي

سلطان الغنام – علي لاجامي – عبد الله مادو – أليكس تيليس

عبد الإله الخيبري – سيكو فوفانا

ساديو ماني - مارسيلو بروزوفيتش - أندرسون تاليسكا

كريستيانو رونالدو

Shahid Banner 1920x700 July 2023GOAL

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

105663 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 60577كريم بنزيما
  • 5590خاليدو كوليبالي
  • 7751روبرتو فيرمينو
  • 4636نجولو كانتي
  • 9881مارسيلو بروزوفيتش
  • 17228صفقة أخرى
105663 الأصوات