موعد مباراة النصر القادمة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

تعرف على موعد مباراة النصر والريان في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2024-2025 للنخبة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يواصل النصر مشواره في بطولة دوري آسيا للنخبة 2024-2025، بشكلها الجديد عندما يستضيف الريان القطري في الجولة الثانية من البطولة، على ملعب الأول بارك.

ويشارك النصر رفقة الشرطة، في مجموعة الغرب، والتي تضم 12 فريقًا ومن المنتظر أن يخوض كل فريق 4 مباريات على أرضة و4 خارج أرضه، ثم يتأهل 8 فرق إلى دور الـ 16.

ويسعى النصر لمصالحة جماهيره بعد السقوط في فخ التعادل بالمباراة الاولى، أمام الشرطة وسيطمح للخروج بنقاط المباراة كاملة أمام الريان، لبدايه طريقه نحو التأهل.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة النصر والريان في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة النصر والريان في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

موعد مباراة النصر والريان في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 هو الإثنين 30 سبتمبر 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والريان في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

ستنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر العديد من القنوات، وأهمها كل من قناتي بي إن سبورتس عبر القناة المخصصة لدوري أبطال آسيا، وكذلك شبكة قنوات SSC السعودية.

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا من خارج السعودية عبر قنوات beIN Sports AFC، أما في الإمارات سيتم نقل البطولة عبر أبو ظبي الرياضية.

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