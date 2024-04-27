موعد مباراة النصر القادمة في كأس الملك السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة النصر أمام الخليج في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد النصر، لاستضافة الخليج في مباراة قوية لا تقبل القسمة على اثنين، في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024، على ملعب الأول بارك.

وسبق وأن التقى الفريقان، في الجولة 29 من دوري روشن السعودي، ونجح العالمي في حسم المباراة لصالحه بهدف دون رد.

وسيدخل النصر بمعنويات مرتفعة، لتكرار الانتصار على الخليج، وحجز مقعده في النهائي ومصالحة جماهيره، بعد اقتراب خسارة لقب الدوري بشكل رسمي، وتوديع دوري أبطال آسيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أما الخليج فسيعمل على مواصلة انتصاراته في البطولة، ويتمنى تحقيق المفاجأة والوصول للمباراة النهائية.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة النصر والخليج في نصف نهائي كأس الملك السعودي والقنوات الناقلة.

جدول مباريات كأس الملك السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة



ما موعد مباراة النصر والخليج في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة النصر والخليج في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024 هو يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والخليج في نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024؟

القنوات الناقلة لكأس الملك هذا الموسم هي قنوات SSC، والتي تم تدشينها مطلع موسم 2021-2022 وحصلت على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

يمكنك أيضًا مشاهدة مباراة النصر والخليج عبر الإنترنت من خلال شاهد، كذلك تتيح النسخة العربية من جول تغطية مباشرة لأهم مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.