موعد مباراة النصر ضد التعاون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد التعاون في الجولة الحادية عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟

سيستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد مباراة من العيار الثقيل مساء الجمعة الموافق 13 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 16 ربيع الآخر 1441 هجريًا، عندما يلتقي النصر بنظيره التعاون في إطار الجولة الحادية عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العالمي سيدخل هذه المباراة وعينه على الانتصار ولا شيء غيره، وذلك بعد الهزيمة المفاجئة التي مُنيّ بها من الوحدة قبل التوقف بسبب كأس الخليج، في إطار سعيه إلى الحفاظ على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

لم يجد النصر صعوبة في أن يسحق البكيرية في كأس خادم الحرمين الشريفين، مما يجعله يدخل مباراة التعاون وهو بمعنويات مرتفعة، ولكن نده هو الند دائم العناد مع الكبار، فسكري القصيم لن يكون لقمة سائغة أمام كتيبة المدرب فيتوريا.

النصر يتقاسم الصدارة مع الهلال والأهلي برصيد 20 نقطة مع تقدمه هو وقلعة الكؤوس عن الزعيم بمباراة، الفوز سيجعل العالمي ينفرد بصدارة الجدول ولو بصورة مؤقتة، مما يضع ضغوطًا إضافية مع الهلال والذي لن يخوض الجولة المقبلة بسبب مشاركته بكأس العالم للأندية.

في الوقت نفسه فإن التعاون يحتل المركز الرابع برصيد 19 نقطة ولديه فرصة مميزة لأن يتواجد في الصدارة حال الانتصار، مما سيزيد من صعوبة المباراة وسيضفي عليها المزيد من الإثارة.

في هذا الموضوع سنتعرف سويًا على موعد مباراة النصر ضد التعاون والقنوات الناقلة لها..

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موعد مباراة النصر ضد التعاون والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة النصر - التعاون ستاد الأمير فيصل بن فهد الخميس 13 ديسمبر 2019،

16 ربيع الآخر 1441،

19:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت مصر KSA SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع للنصر

سيعود للنصر للثلاثي الدولي سلطان الغانم ويحيى الشهري وفراس البريكان بعد انتهاء بطولة كأس الخليج، ليكون بذلك فالفريق مكتمل الصفوف.

ويتوقع أن يعتمد فيتوريا على طريقته المعتادة (4-2-3-1) حيث يتواجد جونز في حراسة المرمى ومن أمامه رباعي دفاعي مكون من نايف الماس ومايكون وعبد الله مادو وعبد الرحمن العبيد، مع بيتروس وعبد الله الخيبري في منتصف الميدان خلف ثلاثي هجومي مكون من نور الدين أمرابط وجوليانو وأحمد موسى وأمامهم النجم الأول عبد الرزاق حمدالله.

التشكيل | 4-2-3-1

براد جونز

سلطان الغانم - مايكون - عبد الله مادو - عبد الرحمن العبيد

بيتروس - عبد الله الخيبري

نور الدين أمرابط - جوليانو - أحمد موسى

عبد الرزاق حمدالله

الغيابات والتشكيل المتوقع للتعاون

لن يغيب عن التعاون أي لاعب أمام النصر، وسيدخل الفريق مكتمل الصفوف لهذه المباراة الكبيرة.

يتوقع أن يعتمد بابلو سيرجو على تشكيلته المعتادة بكاسيو في حراسة المرمى ومن أمامه رباعي دفاعي يقوده طلال عبسي ورباعي في منتصف الملعب بقيادة هيلدون راموس وثنائي الهجوم مكون من أميسي وتوامبا.

التشكيل | 4-4-2

كاسيو

مجد الله العليان- ريكاردو ماتشيدو - طلال عبسي - نبيلدو بيترولينا

ساندرو مانويل - ريان الموسى - هيلدون راموس - ربيع سفياني

سيدريك أميسي - توامبا

