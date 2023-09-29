موعد مباراة النصر القادمة في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة أمام الاستقلال في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-24 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب الأول بارك، مباراة قوية وهامة تجمع بين النصر، والاستقلال الطاجيكي، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وأسفرت القرعة عن وقوع النصر في المجموعة الخامسة من البطولة، بجانب برسبوليس الإيراني، الدحيل القطري، والاستقلال الطاجيكي.

النصر افتتح مبارياته في البطولة، بالفوز على برسبوليس، خارج الديار بهدفين دون رد، وسيعمل على مواصلة النتائج الجيدة وسلسلة الانتصارات التي يحققها مؤخرًا للاقتراب أكثر من التأهل، بينما تعادل الاستقلال سلبيًا أمام الدحيل.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة الهلال والاستقلال في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة النصر والاستقلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة النصر والاستقلال، في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024، هو الإثنين 2 أكتوبر 2023، على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والاستقلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي حصلت على حقوق إذاعة مباريات دوري روشن السعودي والبطولات الآسيوية داخل المملكة.

كما يمكن المتابعة عبر قنوات beIN AFC خارج الأراضي السعودية، بينما تنقل قنوات أبوظبي الرياضية البطولة داخل الإمارات.