يستقبل الاتفاق بملعبه نظيره النصر، في مباراة تجمع بينهما لحساب الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخسر النصر قمة الجولة الماضية أمام الهلال، ليتجمد رصيده عند 44 نقطة ولكنه يستمر في وصافة الترتيب بشكل مؤقت.

أما الاتفاق فيعاني بشكل كبير هذا الموسم، ويصارع من أجل الهروب من مناطق الهبوط إذ يحتل الفريق المركز قبل الأخير في سلم الترتيب، ولا بديل له عن الفوز للهروب من الهبوط خاصة مع اقترابنا من الأمتار الأخيرة لنهاية الموسم.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ونستعرض معًا الآن موعد مباراة النصر والاتفاق وما هي القنوات الناقلة..

متى موعد مباراة الاتفاق والنصر؟

موعد مباراة النصر القادمة أمام الاتفاق هو الجمعة الموافق 11 مارس 2022.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 20:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والنصر؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الاتفاق والنصر كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.